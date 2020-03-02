رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - واس

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن رياحًا نشطة, وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.

وبينت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.

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