، "الباردة" تسيطر ثم تبتعد .. ارتفاع تدريجي للحرارة بدءاً من غد يعم مناطق المملكة ،

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يشير آخر التحديثات الجوية إلى ابتعاد الكتلة الهوائية الباردة المتوقع أن تسيطر على عموم مناطق المملكة، اليوم الإثنين، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء؛ حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي؛ لتلامس معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام نهاية الأسبوع.
وفي التفاصيل التي أوردها اليوم موقع "طقس العرب"، يسيطر مرتفع جوي في عموم الجزيرة العربية هذا الأسبوع، ترتفع على أثره درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء معتدلة في اغلب المناطق، دافئة على سواحل البحر الأحمر وجنوب المملكة.
وتنشط الرياح الشمالية الغربية على سواحل الخليج العربي يومَي الثلاثاء والأربعاء تعمل على اضطراب البحر، وتتراجع شدة الرياح نهاية الأسبوع.حالة الطقس كتلة هوائية باردة
"الباردة" تسيطر ثم تبتعد .. ارتفاع تدريجي للحرارة بدءاً من غد يعم مناطق المملكةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-02
يشير آخر التحديثات الجوية إلى ابتعاد الكتلة الهوائية الباردة المتوقع أن تسيطر على عموم مناطق المملكة، اليوم الإثنين، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء؛ حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي؛ لتلامس معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام نهاية الأسبوع.
وفي التفاصيل التي أوردها اليوم موقع "طقس العرب"، يسيطر مرتفع جوي في عموم الجزيرة العربية هذا الأسبوع، ترتفع على أثره درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء معتدلة في اغلب المناطق، دافئة على سواحل البحر الأحمر وجنوب المملكة.
وتنشط الرياح الشمالية الغربية على سواحل الخليج العربي يومَي الثلاثاء والأربعاء تعمل على اضطراب البحر، وتتراجع شدة الرياح نهاية الأسبوع.
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
09:05 AM
48 ساعة من نشاط الرياح على سواحل الخليج العربي يعمل على "اضطراب البحر"
يشير آخر التحديثات الجوية إلى ابتعاد الكتلة الهوائية الباردة المتوقع أن تسيطر على عموم مناطق المملكة، اليوم الإثنين، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء؛ حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي؛ لتلامس معدلاتها في مثل هذا الوقت من العام نهاية الأسبوع.
وفي التفاصيل التي أوردها اليوم موقع "طقس العرب"، يسيطر مرتفع جوي في عموم الجزيرة العربية هذا الأسبوع، ترتفع على أثره درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء معتدلة في اغلب المناطق، دافئة على سواحل البحر الأحمر وجنوب المملكة.
وتنشط الرياح الشمالية الغربية على سواحل الخليج العربي يومَي الثلاثاء والأربعاء تعمل على اضطراب البحر، وتتراجع شدة الرياح نهاية الأسبوع.
، "الباردة" تسيطر ثم تبتعد .. ارتفاع تدريجي للحرارة بدءاً من غد يعم مناطق المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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