- 1/3
- 2/3
- 3/3
بعد أسابيع على إعلان بيونغ يانغ أنها أنهت الوقف الاختياري لتجارب الأسلحة الباليستية بعيدة المدى، أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، "مقذوفين غير محددين"؛ بحسب ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: إن المقذوفيْن أُطلقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي.
وأضافت وفق "سكاي نيوز" أن "الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة، وباقٍ على جهوزيته".
وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات، وما يمكن لبيونغ يانغ أن تُقدمه من تنازلات في المقابل.
ومنذ ذلك التاريخ، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تُلَبِّ واشنطن أولًا مطالبها بالكامل.بيونغ يانغ كوريا الشمالية
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 08:55 AM
ضمن تَبِعات انهيار قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وأزمة العقوبات
بعد أسابيع على إعلان بيونغ يانغ أنها أنهت الوقف الاختياري لتجارب الأسلحة الباليستية بعيدة المدى، أطلقت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، "مقذوفين غير محددين"؛ بحسب ما أعلنه الجيش الكوري الجنوبي.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية: إن المقذوفيْن أُطلقا باتجاه الشرق، فوق البحر، من منطقة وونسان على الساحل الشرقي.
وأضافت وفق "سكاي نيوز" أن "الجيش يراقب عمليات إطلاق أخرى محتملة، وباقٍ على جهوزيته".
وتوقفت المحادثات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة منذ انهيار قمة ثانية في هانوي العام الماضي على خلفية تخفيف العقوبات، وما يمكن لبيونغ يانغ أن تُقدمه من تنازلات في المقابل.
ومنذ ذلك التاريخ، عادت كوريا الشمالية عن وقف التجارب النووية والصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقالت إنها لن تستأنف المحادثات ما لم تُلَبِّ واشنطن أولًا مطالبها بالكامل.
، بعد إنهاء وقف التجارب الباليستية.. "بيونج يانج" تطلق "مقذوفين غير محددين" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إنهاء وقف التجارب الباليستية.. "بيونج يانج" تطلق "مقذوفين غير محددين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.