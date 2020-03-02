تعرف على حالات التهرب الزكوي والضريبي

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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل حالات التهرب الزكوي والضريبي، موضحةً عقوبات المتهربين من أداء الزكاة والضرائب.
وضمن حالات التهرب الضريبي التي حددتها الهيئة، تقديم ورفع إقرار مبني على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد، وإخفاء الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة بالفحص.
وتنطبق ضريبة الدخل على كل شخص طبيعي أو اعتباري يمارس نشاطًا في المملكة، وغير المقيم الذي يحقق دخلًا من مصدر في المملكة، وشركات الأموال المقيمة على حصص الشركاء غير السعوديين، والعاملين في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية.
كما قدرت الزكاة والدخل المكافأة الممنوحة للمبلغين بمقدار 2.5% من المبالغ والغرامات المُحصَّلة، بحد أدنى 1000 ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال، وذلك بحسب ضوابط معتمدة من مجلس إدارة الهيئة.
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