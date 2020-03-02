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قالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يُنصح بأن يرتدي الأصحاء كمامات طبية، إلا في حال كونهم مسؤولين عن رعاية شخص مشتبه في إصابته بعدوى كورونا المستجد.
وأوضحت أنه يُنصح باستخدام الكمامة في حال وجود سعال أو عطس، وأنها تكون فعّالة فقط عند استخدامها مع غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون أو فركهما بمطهر كحولي.
وأكدت المنظمة الدولية أنه عند ارتداء الكمامة يجب معرفة الكيفية السليمة لاستخدامها والتخلص منها.
“الصحة العالمية”: لا يجب على الأصحاء ارتداء الكمامات الطبية
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