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الصحة تجهز 25 مستشفى و2200 سرير لمواجهة كورونا

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في إطار استعدادات وزارة الصحة لمواجهة ظهور أي حالة بفيروس كورونا الجديد، تم تخصيص 25 مستشفى للتعامل مع الفيروس كما تم تجهيز أكثر من 2200 سرير لعزل الحالات التي قد تظهر لا قدر الله.

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وكانت الصحة أعلنت عدم تسجيل أي حالة بفيروس كورونا داخل المملكة، فيما تم تسجيل حالة لمواطن سعودي في الكويت و4 حالات لمواطنات في البحرين جميعهم قدموا من إيران.

وحثت وزارة الصحة، في هذا الصدد على اتباع الخطوات الخمس الرئيسة للحماية من عدوى كورونا، وهي: تجنب المخالطة اللصيقة بشخص لديه أعراض نزلة برد أو إنفلونزا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، واتباع آداب العطس والسعال، وتجنب التعامل غير الآمن مع الحيوانات البرية والأليفة على حد سواء، وضرورة طهو الطعام، مثل اللحوم والبيض جيدًا.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات كفيلة بالحد من انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، داعيةً المهتمين للاطلاع على الملف التوعوي الشامل المتوفر على حساباتها في مواقع التواصل، والمتضمن إرشادات ونصائح للتعامل مع كورونا وطرق الوقاية من انتقاله، وكيفية التصرف في حال ظهور أي من أعراضه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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