شاهد.. قائد مركبة يعرض حياة أطفال للخطر.. وشخص يتدخل لإيقافه

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أظهر مقطع فيديو متداول، مركبة تنقل أطفالاً دون وجود باب جانبي لها، الأمر الذي يعرض حياتهم للخطر.

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وبّين الفيديو، قائد المركبة وهو يُخاطر بالسير في أحد الطرق وسط السيارات رغم عدم وجود باب جانبي بها وتواجد بعض الأطفال معه بالخلف.

وسارع مصور الفيديو إلى ملاحقة قائد المركبة ومطالبته بالتوقف على جانب الطريق، حرصاً منه على سلامة الأطفال.



