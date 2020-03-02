محافظ الجموم يفتتح معرض الدفاع المدني

افتتح محافظ الجموم فهد القثامي، مساء أمس الأحد، معرض الدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني والحفل الخطابي المصاحب له، الذي نفذته إدارة الدفاع المدني بالجموم، بالتعاون مع بلدية عسفان وبمشاركة الجهات الحكومية والخاصة بالمحافظة، بالمركز الحضري ببلدية عسفان.

واشتمل الحفل على مشاهد توعوية مختلفة، إضافة لقيام محافظ الجموم بتكريم جميع الجهات المشاركة.

ويستمر المعرض لمدة ثلاثة أيام، ويستقبل الزوار في الفترتين الصباحية والمسائية، وتنطلق المحاضرات التوعوية من اليوم في الجهات التعليمية بالمحافظة.