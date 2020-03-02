بالصور.. أمير عسير يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

أطلق الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، مبادرة «لا للمجازفة»، التي تنفذها مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ بهدف توعية المجتمع بالمخاطر التي تنتج عن المجازفة.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير، مساء أمس الأحد، فعاليات وبرامج الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني 2020م بالمنطقة، والذي نظمتها مديرية الدفاع المدني، بعنوان «السلامة أولاً»، في مجمع الراشد مول بأبها.

واطلع الأمير تركي بن طلال، فور وصوله مقر الاحتفال على البرامج التوعوية والتثقيفية التي يقدمها الدفاع المدني بالشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة، التي تسعى إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع.

واستمع إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة في مجالي الأمن والسلامة التي يتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني لجميع شرائح المجتمع من خلال الوسائل المتاحة.

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وأشاد أمير منطقة عسير بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات.

وثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي بن عبدالله السعوي، رعاية أمير منطقة عسير لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في المنطقة، التي تستمر لمدة خمسة أيام، معربًا عن شكره وتقديره لأمير المنطقة على اهتمامه الدائم ودعمه المستمر لفعاليات وبرامج الدفاع المدني بالمنطقة.

وأوضح العميد السعوي أن مديرية الدفاع المدني تقدم خلال هذه الأيام العديد من البرامج الموجهة لشرائح المجتمع، وتعنى برفع مستوى الوعي بالسلامة، عبر تنظيم المعارض التوعوية في المجمعات التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتوزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية والتثقيفية للأفراد، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية، إلى جانب إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية, وتطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي.

ولفت السعوي الانتباه إلى أن مبادرة «لا للمجازفة» التي أطلقها الأمير ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز السلوك الإيجابي من خلال استشعار الجميع لمسؤولياته، والعمل على تحذير المجتمع من بعض السلوكيات والتصرفات الخاطئة مثل عبور الأودية أثناء جريان السيول، أو إهمال متطلبات السلامة المنزلية، وذلك للحد من الحوادث الناتجة عن المجازفة، مشيرًا إلى أن المبادرة تستهدف جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.