القنصلية السعودية تطالب مواطنيها في واشنطن بالتقيد بتعليمات السلامة للوقاية من كورونا

طالبت القنصلية السعودية بالولايات المتحدة الأمريكية، جميع المواطنين المتواجدين في ولاية واشنطن، بضرورة التقيد بتعليمات السلامة الصادرة من السلطات المحلية للوقاية من فيروس كورونا.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت الماضي، حالة الطوارئ في ولاية واشنطن، بعد وفاة شخص أمريكي مصاب بفيروس كورونا في الولاية.
وأصدر حاكم ولاية واشنطن، جاي روبرت انسلي، بيانًا من أجل إعلان حالة الطوارئ لضمان حصول واشنطن على كل الموارد اللازمة بشأن التجهيز لفيروس كورونا المستجد وكيفية مواجهته.
وكتب روبرت على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أصدرت إعلانًا طارئًا لضمان حصول واشنطن على الموارد اللازمة للتحضير لفاشية COVID-19 والاستجابة لها».
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