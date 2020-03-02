بالصور.. فريق الصقور السعودية يشارك في المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع بتونس

يشارك فريق الصقور السعودية في المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع (IADE) الذي سيقام في تونس خلال الفترة من 9 ـ 13 رجب 1441هـ، ويجمع أكثر من 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي .

وسيقدم فريق الصقور السعودية خلال المعرض، الذي يعد أكبر اجتماع للطيران والدفاع في إفريقيا، عروضاً جوية مميزة في سماء مطار الجربة، يظهر من خلالها إمكانيات الطيار السعودي على استخدام التقنيات الحديثة باحترافية في التنفيذ، والتي تعكس الصورة المشرفة للقوات المسلحة السعودية وكفاءتها العالية، وتشريف المملكة في المحافل الدولية والداخلية .