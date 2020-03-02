صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن باشرت ظهر أمس الأحد، بلاغاً عن تعرض شخصين في العقد الرابع من العمر للإصابة، أحدهما بطلق ناري في القدم، والآخر بجرح قطعي في الرأس، وتم إسعافهما لتلقي العلاج اللازم.
وأوضح أن نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة، أسفرت - بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهمَين، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.
اقرأ أيضًا:
كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تعلن حالة المصابَين في إطلاق النار بحائل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.