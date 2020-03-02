الشرطة تعلن حالة المصابَين في إطلاق النار بحائل

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن باشرت ظهر أمس الأحد، بلاغاً عن تعرض شخصين في العقد الرابع من العمر للإصابة، أحدهما بطلق ناري في القدم، والآخر بجرح قطعي في الرأس، وتم إسعافهما لتلقي العلاج اللازم.

وأوضح أن نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة، أسفرت - بفضلٍ من الله- عن تحديد هوية المتهمَين، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما.

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