السعودية اليوم / محافظ الجموم يفتتح فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني بالمحافظة



مكة المكرمة 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

افتتح محافظ الجموم فهد بن منير القثامي مساء أمس فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني التي أقامتها إدارة الدفاع المدني بالمحافظة بمشاركة 51 جهة حكومية وأهلية بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الجموم العقيد سعد الربيعي، ومدير شرطة محافظة الجموم العقيد سعد حمود البلادي، ورئيس بلدية عسفان المهندس عمر حامد العصيمي، ورئيس مركز عسفان مشهور المنعمي، وعدد من المسؤولين بالمحافظة وذلك بمركز عسفان والمركز الحضاري للبلدية.

وتضمنت الفعاليات إقامة معرض توعوي يشتمل على العديد من الوسائل والصور والمطبوعات والمطويات التوعوية تعزز هدف شعار اليوم العالمي " السلامة أولا " .

وأكد مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة الجموم العقيد سعد الربيعي أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني جاء ليؤكد على أهمية تجسيد مبادئ السلامة في سلوك الأفراد وتحولها إلى واقع حي يطبق ويمارس بمواقف الحياة مقدما شكره لجميع المشاركين من مؤسسات المجتمع المدني والحكومي في تفعيل هذا اليوم موضحا أن إدارة الدفاع المدني بالمحافظة سخرت هذا اليوم في تنظيم عمل مسرحي وترفيهي بحديقة الهجرة بعسفان على مدى ثلاثة أيام وذلك سعيا منها لرفع مستوى الوعي بالسلامة عند الأطفال والكبار وعلى كافة الأصعدة الحياتية.

وأوضح رئيس بلدية عسفان المهندس عمر بن حامد العصيمي أن اليوم العالمي يتيح الفرصة لإبراز ما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة الجميع و يعد نشاطا اجتماعيا يسهم في تبصير الأفراد والمجتمعات بمبادئ السلامة ويكرس قيمها في أذهانهم ولتعزيز هذا الهدف عملت بلدية عسفان على تهيئة كل السبل المعينة على إنجاح هذا الاحتفال وتميزه إسهاما منها في نجاح هذا العمل الوطني وتحقق أهدافه.

وأشاد محافظ محافظة الجموم فهد القثامي بالجهود التي بذلتها إدارة الدفاع المدني للمشاركة الفاعلة في هذا اليوم العالمي سائلا الله عز وجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والرخاء والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة وأن يحقق السلامة للجميع في هذه البلاد المباركة .

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07:41ت م

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