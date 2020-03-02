السعودية اليوم / كوريا الشمالية تطلق مقذوفين غير محددين تجاه بحر الشرق



سيئول 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أعلنت هيئة الأركان المشتركة في كويا الجنوبية اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت مقذوفين غير محددين تجاه بحر الشرق، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب إن المقذوفين أطلقا من مناطق قريبة من مدينة ونسان الساحلية شرقي كوريا الشمالية أمس.

وأضافت أن جيشنا يراقب الوضع في حال حدوث عمليات إطلاق إضافية ويحافظ على وضعية الاستعداد.

وتعد هذه أول عملية إطلاق منذ أن حذرت بيونج يانج من سلاح استراتيجي جديد في وقت سابق من هذا العام.

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