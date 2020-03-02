السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل ثاني حالة وفاة جراء فيروس كورونا المستجد



نيويورك 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

توفي رجل سبعيني جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد في منطقة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية السبت، على ما أعلنت السلطات الصحية في ولاية واشنطن الأحد، ليكون بذلك ثاني شخص يتوفى جراء الفيروس على الأراضي الأمريكية.

والسبت أعلنت السلطات وفاة رجل في الخمسينات من العمر كان وضعه الصحي هشا حتى قبل أن يصاب بالفيروس.

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07:33ت م

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