اقتصادي / صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية



طوكيو 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 91ر234 نقطة أو ما يعادل 11ر1% ليصل إلى 87ر21377 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 61ر16 نقطة، أو10ر1% ، ليصل إلى 61ر1527 نقطة.

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07:17ت م

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