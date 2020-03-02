السعودية اليوم / أستراليا تصادر 400 كيلوغرام من المخدرات بقيمة 300 مليون دولار أسترالي



كانبيرا 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أعلنت قوة حماية الحدود الأسترالية في بيان مشترك مع شرطة ولاية نيو ساوث ويلز عن مصادرة 400 كيلوغرام من مخدر الميثامفيتامين أو ما يعرف باسم "مخدر الايس" كانت مخبأة بمستودع في مدينة سيدني.

وقال البيان إن المخدرات تصل قيمتها السوقية إلى 300 مليون دولار أسترالي ومصدرها جنوب شرق آسيا وتم تخبئتها بمستودع في جنوب غرب سيدني الشهر الماضي بعد تهريبها إلى داخل البلاد.

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