مستشار قانوني: واقع عقود التمويل العقاري مؤلم جدًّا!

2020-03-02

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد المستشار القانوني فيصل الرميح، أن أغلب عقود التمويل العقاري فيها إجحاف بحقوق طالب التمويل، والمقترض هو دائمًا الحلقة الأضعف، والأصل أن يحرر طالب التمويل العقد.

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وأضاف الرميح، في حواره إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن واقع عقود التمويل العقاري مؤلم جدًّا، وأغلبها عقود إذعان، وأغلب جهات التمويل لا تلتزم بالإجراءات والأنظمة التي وضعتها مؤسسة النقد.

من جهته، رأى المستشار العقاري خالد الجاسر أن معظم عقود التمويل العقاري طويل الأجل عقود “إذعان”، ومن المهم بمكان أن يكون الموقع على عقد التمويل ملمًّا ببنود العقد، مضيفًا: نحتاج إلى جهة معتبرة تراجع هذه العقود بما يضمن عدم الغبن للعميل.

وتابع: جميع جهات التمويل تصوغ شروط العقود لصالحها، وعدم خبرة طالب التمويل العقاري بقوانين وأنظمة الإقراض تجعله يقع في الفخ!

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