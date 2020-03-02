شرطة الرياض توضح تفاصيل إطلاق النار بالدوادمي وإجبار الجاني على تسليم نفسه

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه في صباح أمس الأحد، باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي، بلاغًا عن تعرض ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني -مواطن في العقد الرابع من العمر- من الموقع بمركبة قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.

وأضاف المتحدث أنه تم على الفور متابعة الجاني وتضييق الخناق عليه، مما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الأمن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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