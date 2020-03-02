مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم الاثنين 1441/7/7 هـ الموافق 2020/03/02 م واس

الأحد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

05:42ت م

0343



www.spa.gov.sa/2041456 الأحد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس05:42ت م0343

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.