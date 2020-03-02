«شرطة حائل» تُطيح بمتهمَين أصابا شخصَين في إطلاق نار

أطاحت الجهات الأمنية في شرطة منطقة حائل، بشخصَين تسبَّبا في إصابة آخرَين، بعد إطلاقهما النار عليهما من رشاش في حي شرق المجم بحائل، ظهر اليوم الأحد، بعد مشاجرة نشبت بينهم.

والمقبوض عليهما من قبل الجهات الأمنية، مواطنان سعوديان أحدهما عمره ٢٧ عامًا، والآخر ٢٤ عامًا.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو ظهر فيه شخصان مُصابان أمام إحدى الشقق بالحي.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

شرطة حائل تضبط 321 مخالفًا للائحة الذوق العام