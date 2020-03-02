بالصور.. أمير الجوف يدشِّن فعاليات أسبوع الدفاع المدني تحت شعار «السلامة أولًا»

دشن الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم الأحد، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني تحت شعار «السلامة أولًا».

وفور وصول أمير منطقة الجوف مركز الملك عبدالله الثقافي عزف السلام الملكي، ثم انطلقت آليات الدفاع المدني أمام سموه ، بعدها دشن الأمير المعرض المصاحب للفعاليات الذي ضم العديد من المشاركات الحكومية والأهلية التي تقدم برامج في التوعية الوقائية الموجهة للأسرة، إضافة لمعارض عن أحدث معدات السلامة الوقائية.

بعدها انطلق الحفل الخطابي بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم شاهد سموه «موشن جرافيك» بعنوان «السلامة أولًا».

بعد ذلك ألقى مدير الدفاع المدني بالمنطقة العميد فلاح بن محمد القحطاني كلمة جاء فيها: نحتفل هذا اليوم باليوم العالمي للدفاع المدني وذلك تقديرًا لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود جبارة للحفاظ على أمن وسلامة الممتلكات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها، فالسلامة أولًا في جميع مناحي حياتنا اليومية وهي مطلب وهدف من الجميع نسعى جميعا بتضافر الجهود لتطبيقه حتى يكون الناس في مأمن من خطر الحوادث لا قدر الله .

وقدم الشكر لأمير منطقة الجوف على تدشينه هذه الاحتفالية وللجهات المشاركة لإنجاح هذا اليوم .

تلاها قصيدة شعرية بهذه المناسبة للشاعر وكيل رقيب سلطان بن خلف الرويلي ، ثم عرض مرئي عن السلامة لتجنب الكثير من الحوادث والتخفيف من وقوعها ، بعد ذلك شاركت طالبات إدارة تعليم منطقة الجوف بأوبريت «رجال لا تلين ولا تنحني»، ثم شاهد الجميع مسرحية بعنوان «السلامة أولًا».

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وفي ختام الحفل كرم أمير منطقة الجوف الجهات المشاركة، كما تسلم من مدير الدفاع المدني بالمنطقة درعا بهذه المناسبة.

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