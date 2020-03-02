أمير الباحة يزور معرض هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، اطلع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الباحة، على معرض هيئة الهلال الأحمر السعودي، الذي يشارك به الفرع مع الدفاع المدني بالمنطقة، الذي يقام تحت شعار «السلامة أولًا 2020م» بقاعة الأمير حسام للمؤتمرات .

وأوضح المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، أن مدير إدارة التدريب بالفرع قام باستعراض محتويات المعرض الذي يحتوي على عدد من الأجهزة الطبية التي تُستخدم في العمل الميداني، وكذلك أعمال الهيئة التوعوية والتثقيفية، وبرامج الإسعافات الأولية والبرامج التدريبية والتطوعية.

وأضاف أن أمير منطقة الباحة كرّم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة، وتسلم التكريم مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي، نظير جهود الهلال الأحمر في تلك الفعالية، بالشراكة مع إدارة الدفاع المدني بالمنطقة.

وبين الزهراني أن المعرض سيستمر لمدة خمسة أيام، وأن هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة تشارك ممثله بالشؤون الإسعافية بفرق إسعافية وإدارة التدريب والاتصال المؤسسي وإدارة التطوع خلال أيام المعرض بهدف التوعية الإسعافية، واستعراض الأعمال التطوعية من الفرق التطوعية الرجالية والنسائية وتوزيع الهدايا والمنشورات على زوار المعرض والطلاب.

وشاركت جميع مراكز الإسعاف بالهيئة بمحافظات المنطقة في هذه الفعالية مع الدفاع المدني.