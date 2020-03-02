

الجزائر 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا.

وقال بيان لوزارة الصحة الجزائرية إن المسح الوبائي تمكن من اكتشاف حالتي إصابة لامرأة تبلغ من العمر 53 سنة وابنتها البالغة 24 سنة تأكد أنهما حاملتين لفيروس كورونا ولكنهما أصحاء وفق المختبر الوطني المرجعي لمعهد باستور الجزائري حيث تم عزلهما والتكفل بهما.

وأوضح البيان أن نظام الرصد والإنذار الذي تم وضعه وتعزيزه بانتظام للاستجابة لتطور الحالة الوبائية لفيروس كورونا جعل من الممكن استعادة مسار رحلة الجزائري البالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا والذين أقاما في الجزائر من 14 الى 21 فبراير 2020 مع أسرتهما في البليدة والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما الى فرنسا في 21 فبراير الماضي.

وأشار البيان إلى أن المصابين لم تظهر عليهما أعراض المرض إلا بعد 3 أيام من وصولهما إلى مدينة البليدة أي في 17 فبراير الجاري.

وأكدت الوزارة أنها تطمئن المواطنين بأن كل التدابير قد اتخذت لمنع تفشي العدوى.

يذكر أن أول حالة إصابة كانت لمواطن إيطالي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد دخوله الى الجزائر وتم ترحيله الى إيطاليا.

// انتهى //

04:09ت م

0342





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجزائر تعلن اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.