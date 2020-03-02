السعودية اليوم / وزارة الصحة المصرية : اكتشاف حالة إصابة لفيروس كورونا لشخص أجنبي



القاهرة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية اليوم عن اكتشاف حالة إصابة لفيروس كورونا المستجد - كوفيد 19 داخل مصر لشخص أجنبي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد قوله "إن الوزارة نجحت في اكتشاف حالة إصابة لشخص أجنبي لفيروس (كورونا المستجد)".

وأضاف فور الاشتباه في الحالة والتأكد من النتائج المعملية تمت إحالته إلى مستشفى العزل ويتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وتابع "تم على الفور إبلاغ منظمة الصحة العالمية كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع المنظمة حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه".

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية أن لدى الحالة أعراض مرضية بسيطة وحالته مستقرة و أن الوزارة تتخذ حاليا إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة للفيروس.

وأشار مجاهد إلى أن هذه الحالة تعد الثانية في مصر لفيروس كورونا المستجد مؤكدا تعافي الحالة الأولى وخروجها من المستشفى بعد تلقيها الرعاية اللازمة.

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