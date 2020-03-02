سياسي / تعرض المنطقة الخضراء بوسط بغداد إلى هجوم بصاروخي كاتيوشا



بغداد 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

تعرضت المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية بغداد الليلة إلى هجوم بصاروخي كاتيوشا من دون وقوع خسائر.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الأمنية عثرت على منصة إطلاق الصاروخين في منطقة زيونة قرب سوق الثلاثاء بشرق بغداد, ووعدت بتقديم مزيد من التفاصيل لاحقا.

وكانت صافرات الإنذار قد انطلقت من داخل المنطقة الخضراء إثر سقوط الصاروخين المجهولي المصدر.

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03:32ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.