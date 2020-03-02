

برن 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

سجلت سويسرا اليوم حالة الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج نقلا عن السلطات الصحية السويسرية.

ويأتي هذا الرقم مرتفعا عن 18 حالة كانت قد سجلتها البلاد.

وقال رئيس مكتب الأمراض المعدية في مكتب الصحة العامة دانيل كوخ خلال مؤتمر صحفي إنه بالرغم من أن حالات الإصابة هي لأشخاص عائدين من إيطاليا، فإن تفشي العدوى محليا سيكون أمرا حتميا.

// انتهى //

03:16ت م

0339





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سويسرا تسجل الإصابة الـ 24 بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.