، تركيا تصعد في إدلب.. قتلى بالجيش السورى وإسقاط طائرتين وقصف مطار عسكري ،

محمد بن مسعود - الدمام - "المرصد السوري": الجنود قتلوا في قصف طال رتلاً عسكريًا قرب معرة النعمان

قُتل 19 جنديًا سوريًا، الأحد، في قصف لطائرات مسيرة تركية في محافظة إدلب شمال غربي البلاد، حيث أعلنت أنقرة هجومًا ضد دمشق تخلله إسقاط طائرتين حربيتين سوريتين وقصف مطار عسكري في تصعيد كبير بعد مقتل عشرات من الجنود الأتراك الأسبوع الماضي، حسب سكاي نيوزعربية.

وتفصيلاً، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن "الجنود قتلوا عصرًا في قصف طال رتلاً عسكريًا في منطقة جبل الزاوية ومعسكرًا قرب مدينة معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي".

وارتفعت بذلك حصيلة قتلى قوات الجيش السوري من جراء القصف التركي باستخدام طائرات من دون طيار أو القصف المدفعي منذ الجمعة إلى 93 عنصرًا.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القوات التركية أسقطت طائرتين حربيتين سوريتين شمال غربي البلاد، وسط تصعيد عسكري هناك أدى إلى تزايد الاشتباكات المباشرة بين القوات التركية والسورية.

ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري سوري قوله إنه "في تمام الساعة 13:25 من هذا اليوم وبينما كانت طائرتان سوريتان تنفذان مهمة ضد التنظيمات الإرهابية المسلحة في منطقة إدلب، قام الطيران الحربي التركي باعتراض الطائرتين وإسقاطهما فوق الأراضي السورية"، وأكد المصدر أن الطيارين قفزوا بالمظلات "بسلام".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية من جهتها أن "طائرتي سوخوي- 24 كانتا تستهدفان طائراتنا جرى إسقاطهما"، من دون أن تتحمل مباشرة مسؤولية إسقاطهما، مشيرة أيضًا إلى أنه تم "تدمير سلاح مضاد للطيران أسقط إحدى طائراتنا المسيرة، فضلاً عن منظومتي مضادات طائرات".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلن مصدر عسكري سوري "إغلاق المجال الجوي لرحلات الطائرات ولأي طائرات مسيرة فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وبخاصة فوق محافظة إدلب".

وأكد المصدر العسكري، وفق سانا، أنه "سيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معادٍ يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية".

كما أعلن الجيش السوري أنه أسقط الأحد "3 طائرات مسيرة تابعة للنظام التركي".تركيا سوريا طائرات مسيرة المرصد السوري لحقوق الإنسان