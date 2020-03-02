محمد بن مسعود - الدمام - سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19". وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.فيروس كورونا الجديد أسكتلندا أسكتلندا تسجل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-02 سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19". وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا. Advertisements 02 مارس 2020 - 7 رجب 1441 01:47 AM سجلت الحكومة الأسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19". وتفصيلاً، ذكرت الحكومة الأسكتلندية أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا. ، أسكتلندا تسجل أول إصابة بكورونا لأحد مواطنيها القادم من إيطاليا ،

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