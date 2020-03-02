، "الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية ،

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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ الجوف والشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس ضباب
"الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-02
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ الجوف والشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:11 AM
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:46 AM
تشمل طريف وعرعر وسكاكا وطبرجل والقريات.. وتستمر حتى التاسعة صباحًا
أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهَيْن لمنطقتَيْ الجوف والشمالية حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.
وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الجوف تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ09.00 من صباح الاثنين.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 02.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.
، "الأرصاد" تنبِّه الجوف والشمالية: ضباب يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية ،
المصدر : الخليج 365
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