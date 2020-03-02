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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن باشرت ظهر أمس الأحد بلاغًا عن تعرض شخصين في العقد الرابع من العمر للإصابة، أحدهما بطلق ناري في القدم، والآخر بجرح قطعي في الرأس، وتم إسعافهما لتلقي العلاج اللازم.
وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة - بفضلٍ من الله -، عن تحديد هوية المتهمَين، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهما.حائل شرطة حائل دوريات الأمن إطلاق نار
"شرطة حائل" تعلن الإطاحة بمتهمين قاما بإطلاق النار على شخصينوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-02
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن باشرت ظهر أمس الأحد بلاغًا عن تعرض شخصين في العقد الرابع من العمر للإصابة، أحدهما بطلق ناري في القدم، والآخر بجرح قطعي في الرأس، وتم إسعافهما لتلقي العلاج اللازم.
وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة - بفضلٍ من الله -، عن تحديد هوية المتهمَين، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهما.
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:11 AM
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:47 AM
تم تحديد هويتهما وضبطهما واتخاذ جميع الإجراءات النظامية بحقهما
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، بأن دوريات الأمن باشرت ظهر أمس الأحد بلاغًا عن تعرض شخصين في العقد الرابع من العمر للإصابة، أحدهما بطلق ناري في القدم، والآخر بجرح قطعي في الرأس، وتم إسعافهما لتلقي العلاج اللازم.
وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة - بفضلٍ من الله -، عن تحديد هوية المتهمَين، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، واتخاذ كل الإجراءات النظامية بحقهما.
، "شرطة حائل" تعلن الإطاحة بمتهمين قاما بإطلاق النار على شخصين ،
المصدر : الخليج 365
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