محمد بن مسعود - الدمام - "العساكر" ينوه بتوجيه وزير الرياضة بتسمية جولة دوري ولي العهد بـ"شباب العشرين Y20"

عبدالله العنزي

الخليج 365

2020-03-02

نوَّه بدر العساكر، مدير المكتب الخاص لسمو ولي العهد رئيس مركز مبادرات مسك، بتوجيه وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، بتسمية الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين باسم "مجموعة تواصل ‫شباب العشرين Y20".

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر اليوم، وصف فيها التوجيه الصادر من وزير الرياضة بالبادرة الرائعة التي تعزز أثر الشباب، ودورهم المهم في مجموعة العشرين التي تستضيفها السعودية.

وكان وزير الرياضة قد أعلن في وقت سابق إطلاق التسمية قائلاً: "شباب وشابات هذا الوطن لهم دور بارز في مجموعة تواصل شباب العشرين Y20 التي تقودها مسك الخيرية بالتعاون مع ‫إثراء. وتزامنًا مع هذه المناسبة فقد تم التنسيق مع رابطة دوري المحترفين لإطلاق اسم (‫#شباب_العشرين Y20) على الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين".