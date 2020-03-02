، شرطة الرياض: تعرُّض 3 أشخاص لإطلاق نار بـ"الدوادمي".. والجاني يسلِّم نفسه ،

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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في صباح أمس باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي بلاغًا عن تعرُّض ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني (مواطن في العقد الرابع من العمر) من الموقع بمركبة، قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.
وأضاف: تم على الفور متابعة الجاني، وتضييق الخناق عليه؛ ما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الأمن، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.الرياض شرطة الرياض الدوادمي إطلاق نار
شرطة الرياض: تعرُّض 3 أشخاص لإطلاق نار بـ"الدوادمي".. والجاني يسلِّم نفسهوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-02
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في صباح أمس باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي بلاغًا عن تعرُّض ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني (مواطن في العقد الرابع من العمر) من الموقع بمركبة، قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.
وأضاف: تم على الفور متابعة الجاني، وتضييق الخناق عليه؛ ما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الأمن، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:51 AM
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:46 AM
جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه في صباح أمس باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي بلاغًا عن تعرُّض ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنجلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني (مواطن في العقد الرابع من العمر) من الموقع بمركبة، قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح.
وأضاف: تم على الفور متابعة الجاني، وتضييق الخناق عليه؛ ما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الأمن، وجرى إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
، شرطة الرياض: تعرُّض 3 أشخاص لإطلاق نار بـ"الدوادمي".. والجاني يسلِّم نفسه ،
المصدر : الخليج 365
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