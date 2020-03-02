، "الأرصاد" تنبِّه 5 مناطق: أتربة مثارة ورياح وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - نبَّهت بارتفاع الأمواج بجدة ورابغ.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الشرقية وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه متقدم للمنطقة الشرقية أنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف والنعيرية وبقيق ورأس تنورة. وبدأت الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 13.00 من ظهر الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة نجران بأنها تشهد أتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 23.30 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة عسير أتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والنماص وبلقرن والحرجة وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيد وظهران الجنوب وطريب، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.

ونبَّهت "الأرصاد" منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الجموم والخرمة والعاصمة المقدسة الطائف والكامل والمويه وبحرة وخليص وتربة ورنية وميسان، وتبدأ الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ17.00 من مساء الاثنين.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت "الأرصاد" أنها تشهد ارتفاعًا في الأمواج مصحوبًا بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة جدة ورابغ. وتبدأ الحالة الساعة الـ 06.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ22.00 من مساء الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة أتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الاثنين.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس أتربة مثارة