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محمد بن مسعود - الدمام - بارك صفوان السويكت رئيس نادي النصر، لفريق ريال مدريد تحقيقه الانتصار على برشلونة 2-0 في الكلاسيكو الإسباني الذي أُقيم لصالح الدوري الإسباني.
وأسهم هذا الانتصار في استرداد الريال لصدارة الترتيب.
وكتب السويكت عبر حسابه في تويتر: "تشرفت بدعوة خاصة أنا وأخي عبد الرحمن الحلافي من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحضور الكلاسيكو الإسباني، كما تشرفت بلقاء Rodolfo Landim رئيس فلامنجو البرازيلي".
وأضاف في تغريدة أخرى مرفقًا بها صورته مع بعض لاعبي الريال:"مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد".رئيس النصر النصر صفوان السويكت ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني
رئيس نادي النصر: مبروك الفوز للأصدقاء في مدريدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-02
بارك صفوان السويكت رئيس نادي النصر، لفريق ريال مدريد تحقيقه الانتصار على برشلونة 2-0 في الكلاسيكو الإسباني الذي أُقيم لصالح الدوري الإسباني.
وأسهم هذا الانتصار في استرداد الريال لصدارة الترتيب.
وكتب السويكت عبر حسابه في تويتر: "تشرفت بدعوة خاصة أنا وأخي عبد الرحمن الحلافي من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحضور الكلاسيكو الإسباني، كما تشرفت بلقاء Rodolfo Landim رئيس فلامنجو البرازيلي".
وأضاف في تغريدة أخرى مرفقًا بها صورته مع بعض لاعبي الريال:"مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد".
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:50 AM
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:36 AM
بارك صفوان السويكت رئيس نادي النصر، لفريق ريال مدريد تحقيقه الانتصار على برشلونة 2-0 في الكلاسيكو الإسباني الذي أُقيم لصالح الدوري الإسباني.
وأسهم هذا الانتصار في استرداد الريال لصدارة الترتيب.
وكتب السويكت عبر حسابه في تويتر: "تشرفت بدعوة خاصة أنا وأخي عبد الرحمن الحلافي من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحضور الكلاسيكو الإسباني، كما تشرفت بلقاء Rodolfo Landim رئيس فلامنجو البرازيلي".
وأضاف في تغريدة أخرى مرفقًا بها صورته مع بعض لاعبي الريال:"مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد".
، رئيس نادي النصر: مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد ،
المصدر : الخليج 365
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