︎ . أرامكو السعودية تُصنف من قبل مؤسسة Brand Finance البريطانية كـ أقوى علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط، وثاني أقوى علامة في شركات النفط والغاز حول العالم، القوة ⁧‫السعودية‬⁩ تحضر عالمياً ????????????





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرامكو السعودية تُصنف كـ أقوى علامة تجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.