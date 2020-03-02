«الموارد البشرية» تدشن ملتقى «توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة»

دشنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، «ملتقى توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة»، بالتعاون مع 4 مؤسسات ذات صلة.
وأطلقت الوزارة الملتقى، بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات»، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والهيئة السعودية للمقاولين؛ وذلك في فندق كراون بلازا بمدينة الرياض، بحضور عدد من ممثلي شركات التشغيل والصيانة، والجهات ذات العلاقة.
ويستهدف الملتقى الذي يستمر خمسة أيام، مقاولي عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة لشرح دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة، الذي أصدرته الوزارة في وقت سابق، بناءً على قرار من مجلس الوزراء، بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع هذه العقود، وتحقيق أهدافه.
ويهدف الملتقى أيضًا، إلى شرح متطلبات وإجراءات التعويض للعقود القائمة، بالإضافة إلى إطلاع المقاولين على الدعم الذي يقدمه صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، والدورات التدريبية الخاصة بالمبادرة، والحقائب التدريبية المعدة لدعم القرار.
ويأتي الملتقى امتدادًا للعديد من ورش العمل التي أقيمت لعدد من منسوبي الجهات العامة بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة «مشروعات» للغرض ذاته.
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