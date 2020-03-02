«الكشافة» تُعلن أسماء قطاعاتها المتميزة في تفعيل الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع

كشفت جمعية الكشافة العربية السعودية,اليوم الأحد,عن المستويات التي حققتها الإدارات والجمعيات الأهلية,والكليات,والمعاهد ومكاتب الرواد من قطاعات الجمعية في تفعيل اليوم العالمي للتطوع,الذي صادف الخامس من ديسمبر الماضي .

وأوضح الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي,أن الجمعية رصدت الكثير من الفعاليات عبر قطاعاتها المختلفة لتحقيق الهدف من ذلك اليوم بشكر المتطوعين على مجهوداتهم إضافةً إلى زيادة وعي الجمهور حول مساهمتهم في المجتمع.

وحققت إدارتا التعليم في محافظتي وادي الدواسر ,وحفر الباطن المستوى الذهبي,كما حقق المستوى الفضي لتفعيل ذلك اليوم تعليم جدة وعسير,وجوالة لجنة التنمية الاجتماعية بالشرفاء,ومكتب رابطة رواد الحركة الكشفية بالمجمعة ,والكليات التقنية في الاحساء والدمام والطائف والقنفذة والقوز,والكلية التقنية للبنات في جدة,والمعهد الصناعي الثانوي بالأحساء ونجران,والهيئة الملكية في ينبع.

كما حصلت على المستوى البرونزي إدارات التعليم في الباحة وبيشة وصبيا وعنيزة ومحايل عسير,وجامعة المجمعة,وجمعية البر بالشرقية,ومكتبي رابطة رواد الحوطة الكشفية في الأفلاج ومكة المكرمة,والفريق الكشفي بديوانية ال حسين,والكلية التقنية في الباحة والجوف والمدينة المنورة وتبوك وحائل وحوطة بني تميم وميسان,والكلية التقنية للبنات بالباحة والدوادمي والطائف والمدينة المنورة وجازان ومحايل عسير ومكة المكرمة والكلية التقنية والمعهد الصناعي بأملج ولجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بقوز الجعافرة ,والمعهد الصناعي الاول بالمدينة المنورة و الحريضة وحائل وخميس مشيط وسراة عبيدة.

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كما قدمت الجمعية شكرها لعددٍ من قطاعاتها وفروعها على جهودها في تفعيل اليوم العالمي للتطوع وهي: الكليات التقنية في الأسياح والحريق والشنان والنماص وبقعاء وجازان وعرعر,والكليات التقنية للبنات في ابها والافلاج والخرج والرس وبريدة وخميس مشيط وسراة عبيدة,ونجران وصبيا وحائل وحفر الباطن,وكلية ينبع التطبيقية,ولجنة التنمية بالافلاج ,والمعاهد الصناعية الثانوية في الباحة وحوطة سدير وصبيا .

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