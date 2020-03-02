تحذير من تعليق الملابس في الشرفات.. وعقوبات تنتظر المخالفين

أكد المدير العام لـ«الجمعية السعودية للذوق العام» بدر الزياني، أن تعليق الملابس ونشرها على شرفات المنازل، لا يندرج ضمن لائحة العقوبات حتى الآن، لكن من المنتظر تفعيل تلك العقوبات في المستقبل.

ولفت الزياني إلى أن تلك الظاهرة تدخل ضمن مظاهر تشويه الصورة الحضارية، فضلًا عن كونها غير صحية، خاصةً مع تطور التكنولوجيا، وتوافر أجهزة غسل الملابس وتجفيفها؛ لذا فإن المواطنين في حاجة إلى التوعية بعدم تعليقها في الشرفات.

وأضاف الزياني أن «تلك العادة تعود إلى سنوات الخمسينيات الميلادية، ومن المفترض أن نتجنبها».

وفضلًا عن تشويهها الصورة الحضارية للمنازل، فإن تعرض الملابس للأتربة والغبار، قد يؤدي إلى إصابة أصحابها بأمراض صحية خطيرة، خاصةً المتعلقة بالفيروسات.

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