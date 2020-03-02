شرطة حائل تضبط متهمين قاما بإطلاق النار على شخصين

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أن دوريات الأمن باشرت يوم أمس الأحد، بلاغا عن تعرض شخصين في العقد الرابع من العمر للإصابة، أحدهما بطلق ناري في القدم، والآخر بجرح قطعي في الرأس، وتم إسعافهما لتلقي العلاج.

وأسفرت نتائج المتابعة الأمنية للبلاغ الذي تلقته الجهات الأمنية عن هذه الجريمة عن تحديد هوية المتهمين، وهما مواطنان بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطهما وإيقافهما، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.