السعودية اليوم / المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة تشارك في معرض اليوم العالمي للدفاع المدني



جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

شاركت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بشعبة السلامة بجناح في المعرض المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠ تحت شعار " السلامة أولاً" والمقام بالأندلس مول بجدة .

ويعرض الجناح أعمال فنية ورسومات توعوية من أعمال نزلاء إصلاحية جدة ، والزي الجديد لمنسوبي السلامة ، والزي الخاص بفنيي السلامة وفيلم توعوي عن السلامة مخصص للأطفال إلى جانب توزيع مطويات على زوار الجناح للتوعية بالسلامة العامة .

وتستمر فعاليات معرض اليوم العالمي للدفاع المدني بإقامة برامج عديدة ومسابقات يوم غد تهدف إلى تكثيف الجانب التوعوي وترسيخ مفاهيم السلامة في المجتمع .

// انتهى //

01:34ت م

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