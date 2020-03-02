

الرياض 6 رجب 1441هـ الموافق 1 مارس 2020م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في صباح يوم الأحد الموافق 6 / 7 / 1441هـ، باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي بلاغاً، عن تعرض ( 3 ) ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني - مواطن في العقد الرابع من العمر - من الموقع بمركبة قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح، حيث تم على الفور متابعته وتضييق الخناق عليه مما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الامن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

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01:21ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: تعرض مواطنين ومقيم لإطلاق نار بمحافظة الدوادمي.. والجاني يسلم نفسه عقب تضييق الخناق عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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