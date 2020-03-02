السعودية اليوم / معرض جدة للسياحة والسفر يختتم فعالياته بمشاركة 200 عارض من داخل المملكة وخارجها



جدة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

اختتمت اليوم فعاليات معرض جدة الدولي للسياحة والسفر في دورته العاشرة بمشاركة 200 عارض من داخل المملكة وخارجها الذي استمر ثلاثة أيام وأقيم بفندق هيلتون جدة .

وأوضحت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض مايا حلفاوي أن المعرض واكب تطور قطاع السياحة في المملكة ، وشاركت فيه 30 دولة أتاحت للزوار التعرف على الخيارات والوجهات السياحية التي يهتم بها السياح في العطلات حول العالم والتركيز على إبراز السياحة الداخلية والمواقع السياحية في مختلفة مناطق المملكة في ظل ما يشهده هذا القطاع من تنوع وتطور.

وبينت أن فعاليات معرض جدة الدولي للسفر والسياحة في نسخته لهذا العام شهد نجاحا لافتًا تمثل في نسبة المشاركة من الدول وعدد الأجنحة والحضور الكثيف للزوار خلال أيام المعرض الذين استمتعوا بالعروض الفنية المصاحبة للفعاليات ومشاركة فرق فلكلورية تمثل تراث وثقافة بعض الدول المشاركة إلى جانب المسابقات التي تفاعل معها الحضور خلال أيام المعرض.

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