السعودية اليوم / عضو مجلس السيادة السوداني تلتقي بسفير مصر لدى الخرطوم



الخرطوم 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

التقت عضو مجلس السيادة السوداني عائشة موسى السعيد اليوم بالخرطوم، سفير جمهورية مصر العربية لدى السودان حسام عيسى.

وأثنت عائشة خلال اللقاء على التطور الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية مع مصر وتعاون البلدين في مجال مشروعات التنمية خاصة في مجال الكهرباء والسكك الحديدية.

واطّلعت من خلال السفير على سير العمل في مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي بدأ منذ عدة أسابيع بطاقة خمسين ميقاواط، ليصل بنهاية العام الحالي إلى 300 ميقاواط وذلك بعد أن تُركّب الأجهزة كافة المعنية بالشبكة السودانية.

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01:13ت م

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