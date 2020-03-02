السعودية اليوم / سمو أمير عسير يدشن فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة



أبها 07 رجب 1441 هـ الموافق 02 مارس 2020 م واس

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير , #مبادرة_لا_للمجازفة، التي تنفذها مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير؛ بهدف توعية المجتمع بالمخاطر التي تنتج عن المجازفة.

جاء ذلك خلال تدشين سموه مساء اليوم ، فعاليات وبرامج الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠٢٠م بالمنطقة، الذي نظمتها مديرية الدفاع المدني، بعنوان " السلامة أولاً "، في مجمع الراشد مول بأبها.

واطلع سمو الأمير تركي بن طلال فور وصوله مقر الاحتفال على البرامج التوعوية والتثقيفية التي يقدمها الدفاع المدني بالشراكة مع الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية بالمنطقة، التي تسعى إلى تعزيز مفاهيم السلامة في المجتمع.

واستمع سموه إلى شرح عن الخدمات التي يقدمها الدفاع المدني و الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجالي الأمن والسلامة التي يتم من خلالها إيصال رسالة اليوم العالمي للدفاع المدني لجميع شرائح المجتمع من خلال الوسائل المتاحة.

وأشاد سمو أمير منطقة عسير بالجهود التي يبذلها رجال الدفاع المدني في ظل توجيهات القيادة الرشيدة التي من شأنها حماية الأرواح والممتلكات.

وثمن مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير العميد علي بن عبدالله السعوي رعاية سمو أمير منطقة عسير لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني في المنطقة، التي تستمر لمدة خمسة أيام, معرباً عن شكره وتقديره لسموه على اهتمامه الدائم ودعمه المستمر لفعاليات وبرامج الدفاع المدني بالمنطقة.

وأوضح العميد السعوي أن مديرية الدفاع المدني تقدم خلال هذه الأيام العديد من البرامج الموجهة لشرائح المجتمع، وتعنى برفع مستوى الوعي بالسلامة ، عبر تنظيم المعارض التوعوية في المجمعات التجارية بالتعاون مع الجهات الحكومية، وتوزيع النشرات والكتيبات والمطويات التوعوية والتثقيفية للأفراد، وتقديم الهدايا التذكارية التي تحمل العبارات الإرشادية، إلى جانب إلقاء المحاضرات في الجامعات والمدارس الحكومية والأهلية, وتطبيق خطط الإخلاء في المدارس وتنفيذ برنامج يوم الدفاع المدني المدرسي.

ولفت السعوي الانتباه إلى أن مبادرة " لا للمجازفة " التي أطلقها سموه ضمن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني 2020 ، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة وتعزيز السلوك الإيجابي من خلال استشعار الجميع لمسؤولياته, والعمل على تحذير المجتمع من بعض السلوكيات و التصرفات الخاطئة مثل عبور الأودية أثناء جريان السيول, أو إهمال متطلبات السلامة المنزلية, وذلك للحد من الحوادث الناتجة عن المجازفة, مشيرا أن المبادرة تستهدف جميع مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.

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