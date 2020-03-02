السعودية اليوم / اسكتلندا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا



إدنبرة 06 رجب 1441 هـ الموافق 01 مارس 2020 م واس

سجلت الحكومة الاسكتلندية اليوم أول إصابة بفيروس كورونا "كوفيد ـ 19".

وأضافت أن المريض هو من سكان منطقة تايسايد وصل في الآونة الأخيرة من شمال إيطاليا.

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