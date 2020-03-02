السعودية | تعرض مواطنين ومقيم لإطلاق نار بالدوادمي.. والجاني يسلم نفسه 

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن تعرض مواطنين ومقيم لإطلاق نار بالدوادمي.. والجاني يسلم نفسه والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:04 صباحًا, 2 مارس 2020 م
المناطق - الرياض
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه في صباح يوم الأحد الموافق 6 / 7 / 1441هـ، باشرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدوادمي بلاغاً، عن تعرض ( 3 ) ثلاثة أشخاص، مواطنين ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، لإطلاق نار، وفرار الجاني – مواطن في العقد الرابع من العمر – من الموقع بمركبة قام بالاستيلاء عليها من أحد المواطنين تحت تهديد السلاح، حيث تم على الفور متابعته وتضييق الخناق عليه مما أسفر عن تسليم نفسه لرجال الامن، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.
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