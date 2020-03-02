شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يشدد على ابتكار مبادرات تعزز رسالة الدفاع المدني والان نبدء بالتفاصيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بجهود وتضحيات رجال الدفاع المدني والتي سجلتها مختلف الميادين، حينما رخصوا أرواحهم من أجل حماية المدنيين ووقايتهم من الأخطار، مؤكدا على أهمية تطوير جهود التوعية والوقاية، والحرص على إدماج التقنية، وابتكار مبادرات تعزز رسالة الدفاع المدني في وضع السلامة على رأس سلم الأولويات لدى الأفراد والمنظمات، متمنيا سموه لمنسوبي الدفاع المدني التوفيق.

جاء ذلك خلال رعاية سموه صباح أمس، احتفال مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية باليوم العالمي للدفاع المدني، وذلك بمعارض الظهران الدولية.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، وكان في استقباله مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله أبو مارقة، وعدد من الضباط والأفراد وكبار المسؤولين. وتجول سموه في أرجاء المعرض الذي احتوى ما يفوق ٣٠ جهة حكومية وخاصة، واستمع إلى شرح مفصل عما يحتويه من أركان تعريفية وتثقيفية في السلامة، حيث اشتمل معرض الدفاع المدني على ركن لتعليم استخدام الطفاية، وكذلك ركن لتجربة الأبطال يتم من خلاله ارتداء الزائر لبس رجال الإطفاء والتعرف على طرق مكافحة الحريق، كما تجول سموه في معرض الشركة السعودية للكهرباء، ومعرض شركة الغاز والتصنيع الأهلية، واستمع خلال الجولة إلى رسائل توعوية عن خطر الغاز وطرق التعامل معه، وكذلك مجموعة من الأنشطة والفعاليات، كما اشتملت المعارض المشاركة الحكومية والخاصة على تقديم رسائل توعوية تستهدف كافة شرائح المجتمع. من جانبه، قال مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء عبدالله أبو مارقة: إن تشريف سمو أمير المنطقة الشرقية فعاليات حفل اليوم العالمي للدفاع المدني يدل على اهتمامه وحرصه على سلامة المواطنين والمقيمين وتوعيتهم بالمخاطر وطرق التعامل معها، شاكرا جميع الجهات المشاركة في المعرض.

مضيفا: إن الفعالية فرصة لجميع العاملين في مجال السلامة في القطاعين الحكومي والخاص لاستعراض أوجه التعاون والفائدة لتحقيق الأهداف المتمثلة في رفع مستوى الوعي الوقائي بين جميع شرائح المجتمع؛ للحد من وقوع الحوادث المختلفة، وبالتالي التقليل من الخسائر البشرية والمادية، مشيرا إلى أن المعرض يعد تجمعا كبيرا ومهما للمتخصصين في مجال السلامة.