شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن جلوي يرعى تكريم مدير تعليم الأحساء السابق والان نبدء بالتفاصيل
وقال المدير العام للتعليم في الأحساء المشرف العام على حفل التكريم حمد العيسى: إن بالغنيم كان عراب التطوير ونجم الجودة خلال فترة عمله في تعليم الأحساء، وأمضى سنين شبابه في صنوف من التضحية، وقاد مسيرة العطاء باقتدار وكفاءة، فعاش معه منسوبو أسرة التعليم والمدارس ومنسوبيها ألوانا من العطاء المخلص، كانت كفيلة بمحطات عظيمة من التحسين والرقي، ومليئة بروح الإصرار، فأصبح التعليم في الأحساء رقما صعبا، ومنارا فارقا، ونال وساما غاليا تمثل في حب مَنْ عملوا معه ورضاهم، وما النجاحات التي تحققت في عهده إلا ثمرة إيمان برسالته التعليمية وعمله الدؤوب والمؤسسي، وتبنيه للمبادرات النوعية وحرصه على خدمة المستفيدين.
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