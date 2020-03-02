شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن جلوي يرعى تكريم مدير تعليم الأحساء السابق والان نبدء بالتفاصيل

يرعى الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، صباح غد الثلاثاء، حفل تكريم المدير العام للتعليم في محافظة الأحساء سابقا أحمد بالغنيم، بمناسبة تقاعده، ونظير ما قدمه من جهود كبيرة خلال فترة خدمته التي امتدت 32 عاما، وذلك بتنظيم من الإدارة العامة للتعليم في المحافظة، وبحضور مديري الإدارات الحكومية والقيادات التعليمية والتربوية ورجال المال والأعمال، والوجهاء بالمحافظة.

وقال المدير العام للتعليم في الأحساء المشرف العام على حفل التكريم حمد العيسى: إن بالغنيم كان عراب التطوير ونجم الجودة خلال فترة عمله في تعليم الأحساء، وأمضى سنين شبابه في صنوف من التضحية، وقاد مسيرة العطاء باقتدار وكفاءة، فعاش معه منسوبو أسرة التعليم والمدارس ومنسوبيها ألوانا من العطاء المخلص، كانت كفيلة بمحطات عظيمة من التحسين والرقي، ومليئة بروح الإصرار، فأصبح التعليم في الأحساء رقما صعبا، ومنارا فارقا، ونال وساما غاليا تمثل في حب مَنْ عملوا معه ورضاهم، وما النجاحات التي تحققت في عهده إلا ثمرة إيمان برسالته التعليمية وعمله الدؤوب والمؤسسي، وتبنيه للمبادرات النوعية وحرصه على خدمة المستفيدين.