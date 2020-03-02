اخبار السعوديه

الأمير بدر بن جلوي يرعى تكريم مدير تعليم الأحساء السابق

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير بدر بن جلوي يرعى تكريم مدير تعليم الأحساء السابق والان نبدء بالتفاصيل

يرعى الأمير بدر بن محمد بن جلوي آل سعود محافظ الأحساء، صباح غد الثلاثاء، حفل تكريم المدير العام للتعليم في محافظة الأحساء سابقا أحمد بالغنيم، بمناسبة تقاعده، ونظير ما قدمه من جهود كبيرة خلال فترة خدمته التي امتدت 32 عاما، وذلك بتنظيم من الإدارة العامة للتعليم في المحافظة، وبحضور مديري الإدارات الحكومية والقيادات التعليمية والتربوية ورجال المال والأعمال، والوجهاء بالمحافظة.

وقال المدير العام للتعليم في الأحساء المشرف العام على حفل التكريم حمد العيسى: إن بالغنيم كان عراب التطوير ونجم الجودة خلال فترة عمله في تعليم الأحساء، وأمضى سنين شبابه في صنوف من التضحية، وقاد مسيرة العطاء باقتدار وكفاءة، فعاش معه منسوبو أسرة التعليم والمدارس ومنسوبيها ألوانا من العطاء المخلص، كانت كفيلة بمحطات عظيمة من التحسين والرقي، ومليئة بروح الإصرار، فأصبح التعليم في الأحساء رقما صعبا، ومنارا فارقا، ونال وساما غاليا تمثل في حب مَنْ عملوا معه ورضاهم، وما النجاحات التي تحققت في عهده إلا ثمرة إيمان برسالته التعليمية وعمله الدؤوب والمؤسسي، وتبنيه للمبادرات النوعية وحرصه على خدمة المستفيدين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير بدر بن جلوي يرعى تكريم مدير تعليم الأحساء السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا