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430 شخصا يتعرفون على «الإسعافات الأولية»

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أقام مركز طب الأسرة والمجتمع بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل بالدمام بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي أمس محاضرة بعنوان «الإسعافات الأولية» قدمها د. محمد الخليل من هيئة الهلال الأحمر حضرها أكثر من 30 مستفيدا من منسوبي الجامعة، فيما تم نقلها لأول مرة عبر البث المباشر لـ 400 فرد من منسوبي الجامعة أيضا، حيث تناول مقدم المحاضرة العديد من المحاور المهمة في مجال الإسعافات الأولية، التي تهم مقدم الخدمة الإسعافية وشهدت تفاعلا من قبل الحضور والمحاضر وعقدت المحاضرة في مبنى مركز طب الأسرة والمجتمع التابع للجامعة.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع د. شاهر الشهري أن مثل هذه الأنشطة من الفعاليات، التي يعمل ويحرص المركز على إقامتها ليستفيد منها منسوبو المركز من أطباء وفنيين وموظفين هدفها إطلاعهم على كل ما هو جديد ومفيد في مختلف مجالات عملهم.

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