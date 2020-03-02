شكرا لقرائتكم خبر عن 430 شخصا يتعرفون على «الإسعافات الأولية» والان نبدء بالتفاصيل
من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمركز طب الأسرة والمجتمع د. شاهر الشهري أن مثل هذه الأنشطة من الفعاليات، التي يعمل ويحرص المركز على إقامتها ليستفيد منها منسوبو المركز من أطباء وفنيين وموظفين هدفها إطلاعهم على كل ما هو جديد ومفيد في مختلف مجالات عملهم.
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